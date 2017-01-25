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بلغ حجم مداخيل الخزينة من الضريبة على استهلاك التبغ في العام الماضي أزيد من 9 ملايير درهم.

وحسب معطيات الخزينة العامة للمملكة فإن تلك العائدات تمثل زيادة ب8.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2015.

ووصلت مداخيل الضريبة المفروضة على استهلاك التبغ المصنع بمتم دجنبر سنة 2015 8.5 ملايير درهم.

وصادف الإعلان عن هذه المعطيات دعوة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، إلى زيادة الضرائب على صناعة التبغ والسجائر، بغية تعزيز الأنظمة الصحية والتنمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية بشراكة مع المعهد الوطني للسرطان الأمريكي نشرت تقريرا هاما في نحو 700 صحفة عن اقتصاديات التبغ ومكافحته، أظهر كيف أن مكافحة التبغ عن طريق الزيادة في الضرائب يمكن أن تنقذ الأرواح وأن تولد أيضا العائدات من أجل تعزيز الأنظمة الصحية والتنمية.