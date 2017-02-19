محنة برشلونة تستمر.. فوز باهت على ليجانيس بكامب نو

• العلم الالكترونية: متابعات

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ليغانيس الصاعد حديثا الى مصاف النخبة 2-1 الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم،

على ملعب كامب نو، خاض برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين احانب لاول مرة هذا الموسم مع وجود سيرحي روبرتو الاسباني الوحيد على ارض الملعب، فكان اداؤه غير مفنع على الاطلاق وكثرت اخطاؤه الدفاعية، لكن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لعب دور المنقذ.

واستعاد الفريق الكاتالوني المركز الثاني من اشبيلية الذي تغلب السبت على ضيفه ايبار 2-صفر، بعدما رفع رصيده الى 51 نقطة وتقدم عليه بفارق نقطتين، وصار على بعد نقطة واحدة من ريال مدريد المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ولم يتأخر برشلونة كثيرا لزيارة شباك ضيفه عبر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من زاوية ضيقة بعدما تلقى عرضية متقنة من الاوروغوياني لويس سواريز (4).

وفوت المغربي نبيل الزهر القادم من لاس بالماس فرصة مزدوجة لادراك التعادل اذ فشل في مواجهة الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (16)، واهدر ميسي فرصة جديدة لتعزيز التقدم بعد لعبة مشتركة مع سواريز انهاها في صدر الحارس (27).

وحمى تير شتيغن مرماه من هدف مؤكد بردة فعل سريعة وصحيحة اثر تسديدة قوية من خارج المنطقة اطلقها الزهر فارتطمت الكرة بالمدافع الفرنسي صامويل اومتيتي وغيرت اتجاهها، لكن الحارس الالماني استطاع ابعادها بيده اليسرى وهو يرتمي الى الجهة الاخرى (45+1).

وفي الشوط الثاني، حاول ميغل غيريرو استغلال خطأ دفاعيا مشتركا بين ثلاثة لاعبين، لكن تير شتيغن كان لكرته بالمرصاد وحرم الضيوف من التعادل مرة جديدة (55)، وارتدت كرة البرازيلي نيمار من قدم حارس ليغانيس ياغو هيريرين (59)، واستقرت تسديدة الكرواتي ايفان راكيتيتش في احضان الاخير (61).

وضاعت على برشلونة فرصة غنية لزيادة الغلة بعدما اخترق البرازيلي رافينينا يف الجهة اليسرى وتلاعب باكثر من مدافع وسدد من مسافة قريبة ابعدها دييغو ريكو من فوق خط المرمى وسيطر عليها الحارس على دفعتين (68).

وعاقب ليغانيس مضيفه بعد خطأ دفاعي من سيرجي روبرتو وادرك التعادل بلعبة مشتركة بين البديلين الفنزويلي داروين ماتشيس من اول لمسة للكرة الى اعادها خلفية الى اوناي لوبيز ارسلها الاخير زاحفة استقرت في قلب الشبكة (71).

وحاول برشلونة اعادة الامور الى نصابها، وحرمه هيريرين من فرصة ثمينة عندما انقض على كرة كان نيمار يهم بمتابعتها في الشباك وهي طائرة (85)، لكن الاخير حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل اثر عرقلته غير واضحة من المدافع الارجنتيني مارتن مانتوفاني نفذها ميسي بنجاح (90) فتصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا متقدما بفارق هدف واحد على زميله سواريز.

واوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه القاتل والثمين على مضيفه ريال سوسييداد 1-صفر بينما حقق فالنسيا فوزه الاول بعد خسارتين وتعادل في المراحل الثلاث السابقة.

وسجل صامويل كاستييخو، بديل المهاجم الدولي الروسي دينيس تشيريشيف المعار من ريال مدريد، هدف المباراة الوحيد لفياريال في الدقيقة الثالثة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر متابعته بيمناه من مسافة قريبة كرة عرضية من خاومي كوستا من الجهة اليسرى، اسكنها يمين الحارس الارجنتيني خيرونيمو رولي.

وهو الفوز الاول لفياريال بعد تعادلين متتاليين والعاشر هذا الموسم، فرفع رصيده الى 39 نقطة مشددا الخناق على ريال سوسييداد الخامس بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطتين.

واستغل فياريال جيدا خسارة ايبار السابع امام مضيفه اشبيلية صفر-2 امس السبت، ووسع الفارق بينهما الى 4 نقاط في ظل منافسة الاخير له على البطاقة الثانية المؤهلة الى مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الموسم المقبل.

يذكر ان الفرق الثلاثة الاولى تتأهل مباشرة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، ويخوض الرابع الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة، فيما يخوض صاحبا المركزين الخامس والسادس مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وفي مباراة ثانية، حقق فالنسيا فوزه الاول بعد خسارتين وتعادل في المراحل الثلاث السابقة، على حساب ضيفه اتلتيك بلباو 2-صفر.

ورفع فالنسيا رصيده الى 23 نقطة وابتعد بشكل مريح عن المنطقة “الرمادية” التي تفصل بين البقاء في الدرجة الاولى والهبوط الى الثانية، فيما وقف رصيد اتلتيك بلباو عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وبخوض فالنسيا احد اسوأ مواسمه، وبات لقمة سائغة امام فرق اقل منه عراقة وشأنا كما حصل في المراحل الاخيرة حيث سقط على ارض لاس بالماس 1-3، ثم في عقر داره امام ايبار صفر-4 قبل ان يتعادل سلبا مع ريال بيتيس، والفرق الثلاثة صاعدة من الدرجة الثانية.

وسجل البرتغالي لويس ناني، لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي سابقا، الهدف الاول اثر كرة بينية خلف الدفاع من التشيلي فابيان اوريانا (13). واضاف الدولي الايطالي سيموني تساتسا بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي الاسباني منير الحدادي المعار من برشلونة انهاها في اسفل الزاوية اليسرى (45+1).

وحافظ فالنسيا في الشوط الثاني على تقدمه وضمن بالتالي فوزه.

وفاز سلتا فيغو على ضيفه اوساسونا صاحب المركز الاخير بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها الاوغندي بيوني سيستو (23) وجوزابيد سانشيز (87) وياغو اسباس (89).

ورفع سلتا فيغو رصيده الى 33 نقطة نقلته درجة الى الاعلى في المركز العاشر وله مباراة مؤجلة.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ملقة مع لاس بالماس.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 52 نقطة من 21 مباراة

2- برشلونة 51 من 23

3- اشبيلية 49 من 23

4- اتلتيكو مدريد 45 من 23

5- ريال سوسييداد 41 من 23