محكمة إيطالية تسجن لاعب كيك بوكسينغ مغربي وزوجته

محكمة لإيطالية تسجن لاعب كيك بوكسينغ مغربي وزوجته

العلم: الرباط

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أجي”، أول أمس، أن محكمة في مدينة ميلانو قضت بحبس لاعب “كيك بوكسينغ” مغربي 6 أعوام وزوجته 5 أعوام لصلاتهما بتنظيم داعش، ووضع طفليهما في الرعاية. واعتقل عبد الرحيم متحرك مع زوجته سلمى بنشاركي في أبريل للاشتباه بعلاقتهما بالتنظيم، بعدما قامت الشرطة بالتنصت على محادثاتهما.

وأضافت أن عملية التنصت كشفت أن الزوجين ينويان السفر إلى سوريا مع طفليهما البالغين حينها عامين وأربعة أعوام، وذلك للانضمام إلى داعش ويشتبه بأن متحرك تحدث في تسجيل عن رغبته بالقيام بهجوم يستهدف الفاتيكان، وهو ما هدد به مرارا أنصار تنظيم داعش.