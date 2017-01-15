أنقذ رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، فريقه من الخسارة أمام نظيره زيمبايوي، وقاده لإدراك التعادل (2-2)، اليوم، الأحد، على استاد « فرانس فيل » في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون.

تقدم للمنتخب الجزائري رياض محرز من تسديدة رائعة ارتطمت بالقائم في طريقها لهز الشباك في الدقيقة (12)، وأدرك كوداكواشي ماهاشي التعادل لزيمبابوي في الدقيقة (17) من تسديدة مرت على يسار مبولحي ،حارس مرمى الجزائر، قبل ان يضيف موشيكوى الهدف الثاني لمحاربي زيمبابوي من ضربة جزاء في الدقيقة (29) قبل ان يحرز محرز الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة قوية خدعت حارس زيمبابوي في الدقيقة (82).

واقتسم المنتخبان نقاط المباراة ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة قبل مباراة تونس والسنغال في اطار نفس المجموعة في وقت لاحق.

لعب البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري بطريقة (4-2-3-1) معتمدا على تشكيلة مكونة من مبولحي , مندي , غلام , قديورة , بالخثير , بن سبيعيني , بن طالب , محرز , براهيمي , سوداني، اسلام سليماني.

في المقابل لعب الزيمبابوي كاليستو باسوا، المدير الفني لمنتخب المحاربين،بطريقة (4-4-2) معتمدا على تشكيلة مكونة من : تاتندا مكوروفا، نهاموينيزو، بهيري، زفيريكوي، مورويوا، بهاسيرا، موشيكوي، ماهاتشي، كاتساندي، موسونا، بيليات.

جاءت بداية اللقاء قوية من الفريقين وتصدى تاتندا مكوروفا ، حارس مرمى زيمبابوي، لعرضية من هلال سوداني في الدقيقة (3)، بينما تصدى رايس مبولحي لتسديدة قوية من خاما بيليات منقذا هدف محقق (9).

وتصدى قائم مرمى منتخب الجزائر لتسديدة قوية من بيليات (10)، قبل ان يجرى مدرب منتخب زيمبابوي تبديلا اضطراريا بمشاركة ماثيو روسيكي على حساب كنوليدج موسونا الذي تعرض للاصابة في الدقيقة (12).

وتمكن رياض محرز من افتتاح التسجيل لمنتخب الجزائر بعد ان استغل تمريرة من اسلام سليماني وراوغ مدافع زيمبابوي بهيري قبل ان يسددها قوية ارتطمت في القائم في طريقها لهز شباك مرمى زيمبابوي في الدقيقة (12).

وسرعان ما أدرك محاربو زيمبابوي التعادل من تسديدة موجهة من ماهاشي مرت على يسار مبولحي بعد تمريرة من زميله داني فيري في الدقيقة (17).

واصل منتخب زيمبابوي سيطرته على الكرة بعد هدف التعادل وهدد مرمى مبولحي عبر تسديدة من بليات مرت بجوار القائم (22) قبل ان يكرر اليشا مورويوا المحاولة بتسديدة تصدى لها مبولحي (23) تبعه زفيريكوي بمحاولة اخرى مرت فوق العارضة ، ورد محرز بتسديدة تصدى لها حارس زيمبابوي (25).

وفي الدقيقة (29) تسبب مختار بلخيثر في ضربة جزاء لزيمبابوي بعد ان اعاق بهاسيرا داخل منطقة الجزاء لم يتردد الحكم الاثيوبي في احتسابها ركلة جزاء ترجمها نياشا موشيكوي الى هدف زيمبابوي الثاني.

فشل منتخب الجزائر في ادراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الاول بعدما مرت تسديدة براهيمي فوق العارضة (31)، بينما مرت رأسية هلال سوداني فوق العارضة وتبعه فوزي غلام بتسديدة اخرى فوق العارضة (43)، وغابت الفاعلية عن لاعبي الجزائر لينتهي الشوط الاول بتقدم زيمبابوي (2-1).

وفي الشوط الثاني ، شارك ربيع مفتاح بدلا من بلختير ، وبحث منتخب الجزائر عن ادراك التعادل عبر تسديدة من براهيمي مرت فوق العارضة (47)، بعدها اهدر سليمانر فرصة اخرى من رأسية مرت بجوار القائم (52)، بينما انقذ مبولحي هدف محقق من تسديدة بيليات (53).

ومرت تسدية نبيل بن طالب بجوار القائم (54)، قبل أن تترطم تسديدة بن سبعيني في العارضة (59)، وشارك رشيد غزال على حساب سوداني، وأنقذ حارس زيمبابوي فرصتين من تسديدة فوزي غلام ومحرز بينما تكفلت العارضة بالتصدى لخطأ من مدافع زيمبابوي (75).

وتمكن محرز من ادراك التعادل لمنتخب الجزائر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس مرمى زيمبابوي في طريقها لهز شباكه في الدقيقة (82).

وحاول منتخب الجزائر خلال الدقائق المتبقية من اللقاء تسجيل هدف الفوز لولا براعة حارس زيمباوبي الذي تصدى لتسديدة من محرز واخرى من سليماني لتنتهي المباراة بعدها بتعادل المنتخبين (2-2-).