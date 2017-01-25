محتجون بـ »تماسينت » يحجزون على سيارة رئيس الجماعة والبرلماني محمد الحموتي يفشل في عقد لقاء معهم

الحجز على سيارة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة

ا لعلم: الحسيمة

عقد يوم الثلاثاء بالجماعة القروية تماسينت إقليم الحسيمة إجتماع على مستوى قيادة وجماعة إمرابطن تحت إشراف رئيس دائرة بني ورياغل باقليم الحسيمة، وبحضور رئيس المجلس الجماعي بتماسينت وقد انتهى الحوار بالفشل بعد اصرار رئيس الجماعة على عدم التنازل عن شكاية كان قد وضعها لدى النيابة العامة بمدينة الحسيمة يتهم فيها ساكنة تماسينت بالفوضى وعرقلة السير العادي للمرفق العمومي.

قام مجموعة من المحتجين ب “تماسينت” بالحجز على سيارة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة إلى حين الإستجابة للمطالب التي وصفوها بالإجتماعية.

وبرر المواطنون المحتجون، عملية الحجز على سيارة رئيس الجماعة، بكون السيارة ملكاً لساكنة تماسينت، وقد وضعت رهن اشارة رئيس الجماعة لخدمة مصالح الساكنة من جهة أخرى خرج مئات المواطنين أمس الثلاثاء تلبية لنداء كانت قد أطلقته لجنة الحراك الشعبي بتماسينت، للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها

باتجاه عمالة الحسيمة.

وأفادت مصادر من لجنة الحراك الشعبي بتماسينت، أن البرلماني عن إقليم الحسيمة، محمد الحموتي عن حزب البام زار صباح يوم الثلاثاء جماعة امرابطن معية رئيسها، وذلك بغاية الظفر بلقاء مع لجنة الحراك الشعبي

بالبلدة، وثنيها عن العدول عن تنفيذ مسيرتها اتجاه عمالة الحسيمة، وهو اللقاء الذي لم يكتب له النجاح، حيث رفض ممثلو اللجنة المذكورة لقاء البرلماني، كما أصروا على تنفيذ المسيرة.

ويطالب المحتجون بتماسينت برد الاعتبار للبلدة التي عانت التهميش والإقصاء و فك العزلة عنها، عبر إحداث مستشفى ومدارس وإعداديات وثانويات، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز البنى التحتية، ومحاسبة مسيري الشأن العام.