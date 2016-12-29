محامون جزائريون يقاطعون افتتاح مؤتمر القانون بسبب الصحراء المغربية

غاب محامون جزائريون كان ينتظر أن يشاركوا في مؤتمر القانون بالشرق الأوسط، والذي افتتحت أشغاله الثلاثاء بمدينة مراكش، ويحضره عدد من القضاة والمحامين والأكاديميين المشتغلين في مجال القانون.

وأكد مصدر مطلع أن غياب المحامين الجزائريين الذي تربطهم علاقة طيبة جدا بنظرائهم المغاربة، عن أشغال اليوم الأول، راجع إلى تخصيص الجلسة العلمية الأولى حول مغربية الصحراء.

وتابع مصدر أن المحامين المتغيبين عن المؤتمر الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات، وتحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، راجع بالأساس لما تشكله مشاركتهم في الندوة المذكورة من حرج مع النظام الجزائري.

وخصصت الجلسة الرئيسية الأولى بعد افتتاح المؤتمر الذي يحضره الأمير السعودي عبد العزيز بن فصيل آل سعود، لمدارسة موضوع “الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي”، نص فيها المتدخلون على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وعلى حكمة المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي.