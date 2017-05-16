مجموعة يابانية تنظم مسابقة دولية بالمغرب

العلم: ش. ل

نظمت مجموعة يابانية مسابقة فنية دولية بالمغرب، شارك فيها عدد كبير من الاطفال المغاربة، حيث بلغت الرسوم المرشحة مستويات قياسية بأكثر من 2000 رسم مثلت مؤسسات دراسية من أربعين مدينة بالمغرب.

ويأتي المغرب ضمن 81 دولة شاركت في نسخة 2017 من هذه المسابقة، والتي سترسل الأعمال الفائزة إلى اليابان للمشاركة في المسابقة الدولية التي يرأسها السيد أكيو تويوتا، الرئيس المدير العام لمجموعة طويوطا موطور كوربوريشن.

وقد امتدت المسابقة بالمغرب من فاتح نوفمبر من السنة المنصرمة، إلى غاية 28 فبراير من السنة الجارية، حيث تم خلال هذه الفترة تنظيم العديد من الورشات الفنية، بشراكة مع المدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة الاقتصادية، وتمت مرافقة الأطفال المشاركين في المسابقة، وتأطيرهم طيلة هذه المدة.

وفي حفل نظم بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، أعلنت مجموعة طويوطا المغرب، عن أسماء الاطفال المغاربة الفائزين في “مسابقة “تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام “.

وحسب الجهة المنظمة، فقد شاركت في هذه المسابقة ثلاث مجموعات من ثلاث فئات عمرية تتكون الأولى من أطفال أقل من 8 سنوات، والثانية من الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 8 و11 سنة في حين تتكون الفئة الثالثة من الأطفال البالغين من العمر ما بين 12 و15 سنة.

وقد تم الإعلان خلال حفل توزيع الجوائز، عن ثلاثة فائزين من كل فئة عمرية، حيث اختارت لجنة التحكيم، التي تتكون من فنانين تشكيليين وأساتذة من المدرسة العليا للفنون الجميلة، بعناية تسعة من أعمال المواهب المغربية الشابة، بناء على عدة معايير فنية دقيقة كالتميز وقوة الرسالة التي تعبر عنها وكذا الابداع.

وفي هذا الصدد يقول المدير العام لشركة تويوتا المغرب: “تهدف مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام إلى حث الأطفال على تصور وسيلة نقل متطورة في عالم دائم الحركة. فإضافة إلى الابتكار، تعكس أعمال هذه المواهب الفنية حلولا للمشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي يشاهدونها حولهم يوميا”.