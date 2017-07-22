مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يعلن جاهزية المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة

العلم الإلكترونية

أصدر مجلس جهة طنجة، تطوان الحسيمة بـلاغا صحفيا حول جاهزية المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة بعدما تم تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة، وفيما يلي نص البلاغ:

في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة، والتي بموجبها قام مجلس الجهة بتمويل مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة بمبلغ 12 مليون درهما؛ فإن الأطراف المتعاقدة قد نفذت جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي سهرت وكالة أقاليم الشمال على إنجازها وتتبعها، والمتمثلة في:

• إعادة تهيئة وتجهيز المركب الجراحي وقاعة الإنعاش بالمركز • اقتناء التجهيزات التقنية والطبية التالية: جهاز السكانير ذي الأبعاد الثلاثية؛ جهاز Amplificateur de Brillance؛ Une source de Cobalt HDR؛ معقمين Autoclaves de Paillasse• إصلاح وإعادة تشغيل المصعد المتواجد بالمركز. إلى جانب تشغيل طبيب فيزيائي متخصص.

وستتم يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، معاينة التجهيزات الجديدة بالمركز من طرف السيد وزير الصحة ومجلس الجهة والوكالة.

وبهذه المناسبة، يعبر مجلس الجهة عن شكره وتنويهه بالمجهودات التي بذلتها جميع الأطراف المتعاقدة لتقوية وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المرضى الذين يتوافدون على هذا المركز، من خلال تجهيزه بمعدات بيو-طبية عالية الجودة.