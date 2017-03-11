مجلس جهة سوس ماسة يصادق بالاغلبية على مخططه التنموي الجهوي وعلى مشروع ميزانية التجهيز

العلم: اكادير – الحبيب اغريس

تدارس مجلس جهة سوس ماسة في اطار دورته العادية لشهر مارس يومه 6 مارس الجاري، البرنامج التنموي الجهوي الدي سطر خريطة عمل لتنمية الجهة والاهتمام بكل قطاعاتها الحيوية والتركيز على قطاعات ومحاور اضافية ستزيد من اشعاع الجهة ورغم ان المخطط سهر على اعداده مكتب للدراسات بالتنسيق مع مكتب الجخة الا انه وخلال المناقشة تمت اثارة مجموعة من الملاحظات والنقاط التي يراها غالبية الاعضاء مهمة ولابد من ادراجها في المخطط والتي تهم بالخصوص الجانب الاجتماعي وكل القطاعات المرتبطة به حيث تعهد رئيس المجلس باخدها بعين الاعتبار واضافتها لما فيها الخير للجهة وقد تمت المصادقة على المخطط باغلبية الاعضاء الحاضرين وهو الدي يتضمن 25 مشروع مهيكل بكلفة اجمالية مالية تصل الى 24.5 مليار درهم ويمتد على خمس سنوات ومساهمة الجهة في المخطط تصل الى نسبة 15 في المئة اي ما يقارب 3.1 مليار درهم، ويروم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة ويحارب الفوارق الاجتماعية وهو الدي يعتمد في الاصل على اربع مقومات اساسية وهي:

تدعيم المحركات الاقتصادية التقليدية (الفلاحة، السياحة، الصيد البحري)،

تحويل اكادير إلى مركز حضري ذو إشعاع وطني،

تموقع الجهة كنموذج لتنمية اجتماعية مستدامة وشاملة،

تشجيع الاستثمار وهيكلة الحكامة.



وتواصلت أشغال الدورة بمناقشة ميزانية التجهيز برسم سنة 2017 والمقدرة بنحو 437000000 درهم والتي تهم انجاز مجموعة من المشاريع التنموية بربوع الجهة الى جانب مناقشة مشروع فتح خط اعتماد بصندوق التجهيز الجماعي من اجل تمويل المشاريع المسطرة ببرنامج التنمية الجهوية، ومشروع اقتناء حصة صندوق اكران من رأسمال شركة اليوبوليس، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بشركة التنمية المحلية للنقل والتنقلات الذي يضم كل من مجلس مؤسسة التعاون بنسبة 60% و مجلس الجهة ب 40% ،ومشروع اقتناء عقار تابع لأملاك الدولة وشركة العمران لفائدة المجلس قصد بناء مقر المجلس بالحي الإداري لفونتي العليا بإكــادير، ومشروع كراء عقار تابع للخواص لفائدة المجلس قصد احتضان مكاتب جديدة لإدارة المجلس في انتظار بناء مقرها،ومشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين مجلس جهة سوس ماسة وأطراف أخرى. على ان المجلس في ختام اشغاله سيقدم اجوبة على سؤال فريق الوحدة والتعادلية بخصوص المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع المدرجة بالبرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية. وقد تمت المصادقة عليهما بالاجماع.