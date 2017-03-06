مجلس جهة الدار البيضاء سطات يعقد دورته العادية

العلم: خملي

إحتضنت اليوم الإثنين مدينة ابن سليمان الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة الدار البيضاء- سطات.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة، وتقرير آخر حول تنفيذ ميزانية ومقررات مجلس الجهة برسم سنة 2016 .

ويشتمل جدول الأعمال أيضا الدراسة والموافقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية، ومشروع اتفاقية الشراكة والتعاون مع جهة “العيون الساقية الحمراء”، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تنظيم المؤتمر الدولي للتعاونيات دورة 2018 بالمملكة المغربية، ومشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومشروع اتفاقية الشراكة والتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز مركزين صحيين للقرب، ومشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومجلس الجهة.

كما يتضمن جدول الأعمال الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تنظيم المعرض الوطني المهني الأول لسلالة الصردي بإقليم سطات، وشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومشاريع ملاحق لاتفاقية إطار بشأن صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية والجهوية والمحلية للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وملحق تعديل اتفاقية بناء وتجهيز مركز للترويض الوظيفي والتأهيل الطبي ببلدية دار بوعزة، ومشاريع ملاحق لاتفاقيات شراكة تتعلق بالمجلس الإقليمي لبنسليمان.

وسيتم خلال هذه الدورة كذلك الدراسة والموافقة على كل من مشروع تحويل وبرمجة وإعادة برمجة اعتمادات بالميزانية، وإعادة برمجة اعتمادات بالحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية.