مجالس الجهات أعلنت عن انتهاء مرحلة الدراسات: مبادرات كبرى لبداية إنجاز البرامج المهيكلة في أقاليمنا الجنوبية

العلم: الرباط

أكدت مصادر وثيقة الإطلاع أن زيارة وفد وزاري هام إلى أقاليمنا الجنوبية خلال اليومين الماضيين جاء في إطار الحرص على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى في هذه المنطقة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد تكون رسالة وجهها رئيس جهة الداخلة وادي الذهب إلى السلطات العليا خلال الأسابيع القليلة الماضية المدخل الذي اعتبر مناسبا لتركيز مزيد من الجهود في هذا الصدد. حيث أعلنت الرسالة عن جاهزية مجلس هذه الجهة للبداية الفورية في إخراج جميع المشاريع إلى حيز الوجود، بعدما أكدت الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالغالبية الساحقة من المشاريع المبرمجة والتي يتجاوز غلافها المالي 7 ملايير درهم، وهي الدراسات التي تم إنجازها من طرف خبراء متخصصين ومكاتب دراسات متخصصة.

وتعكس زيارة الوفد الوزاري إلى أقاليمنا الجنوبية في هذه الظروف الدقيقة الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا لهذه القضية المركزية، واستعدادها الكامل للمضي قدما في تفعيل التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز البنى التحتية في أقاليمنا الجنوبية وتسريع وتيرة التنمية وضمان سبل العيش الكريم لمواطنينا في أقاليمنا الجنوبية التي تحظى بتقدير خاص من طرف جميع المغاربة.

كما تكشف عن روح الجدية والمسؤولية في التعامل مع تحقيق هذه الأهداف الكبرى.

وأكدت مصادرنا أن هذه الزيارة تعتبر مبادرة أولية في انتظار توقع مبادرات كبرى ورئيسية ستتوج مسيرة الاستعدادات والتحضيرات وتعلن بشكل رسمي وعلني انطلاق عملية تنفيذ وإنجاز البرامج التنموية المهيكلة في أقاليمنا الجنوبية.