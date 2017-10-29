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مثير: أستاذ ملتحي يثير ضجة بالفيسبوك لأنه طلب أن يكون وزير التعليم وهذه أول قراراته الصادمة

  • 29 أكتوبر 2017

مثير: أستاذ ملتحي يثير ضجة بالفيسبوك لأنه طلب أن يكون وزير التعليم وهذه أول قراراته الصادمة

 

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