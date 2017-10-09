متهم يصيب أربعة أشخاص بطلقات نارية بجماعة إساكن بالحسيمة

* العلم: الحسيمة – فكري ولد علي

ألقت سرية الدرك الملكي بجماعة إساكن القروية التابعة لمدينة الحسيمة يوم السبت المنصرم، القبض على شخص تسبب في إصابة أربعة أشخاص من الدوار نفسه بإصابات متفاوتة الخطورة، الأمر الذي عجّل بنقلهم إلى المركز الصحي بالمنطقة قبل أن يجري نقلهم من جديد على متن سيارة إسعاف صوب المستشفى الإقليمي الحسيمة من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وعملت السلطات الأمنية على فتح تحقيق في هذه النازلة بعد أن توصلت بإخبارية في هذا الجانب، خاصة بعد أن خلف الحادث مصابين نتيجة توجيه طلقات نارية بطريقة عشوائية.

وأفادت مصادرنا أن الجاني أصاب الضحايا باستعمال بندقية بعد أن تم الاشتباك على أرض يستغلها المتهم بالسهل الأصفر بجماعة إساكن وتصنف الأرض في خانة أراضي الشياع بين سكان دوار “تلا رواق” ودوار “تمدا” بالجماعة ذاتها.

وكانت الأرض محط نزاع مستمر إلى أن قام المتهم بوضع اليد عليها واستغلالها لقطع الطريق على الآخرين، في الوقت الذي قامت الدولة باقتنائها من إحدى التعاونيات الفلاحية من أجل إقامة مشاريع تنموية.

وارتفعت حدة النزاع حول الأرض المستغلة دون وجه حق بين سكان الدوارين، ما جعلهم يدخلون في اعتصامات واحتجاجات متفرقة، نجم عنها إيداع أحد المحتجين بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

ويطفو الجدال بين كل مرة وأخرى حول أحقية من يستغل الأرض الشياع موضوع النزاع بجماعة إساكن وينجم عن ذلك إصابات نتيجة استعمال أسلحة سواء تعلق الأمر بالأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية مثلما حدث في هذه الواقعة.