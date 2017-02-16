مباراة ودية تجمع الأسود بخصم قوي بالبيضاء

• العلم الالكترونية: متابعات

أكدت صحيفة “جون أفريك” أن المنتخب المغربي سيواجه وديا نظيره الهولندي بملعب محمد الخامس شهر ماي المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وسبق وبرمجت الجامعة الملكية لكرة القدم مباراتان وديتان الشهر المقبل على أرضية ملعب مراكش الكبير، حيث سيواجه الأسود المنتخب البوركينابي في 24، والمنتخب التونسي في 28 مارس القادم، لتؤكد الصحيفة أن رفاق بنعطية سيواجهون منتخب الأراضي المنخفضة، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، إستعدادا لمواجهة مالي على نفس الملعب في التصفيات المؤهلة للكأس العالمية في نخستها الروسية سنة 2018.

وستكون مباراة بوركينا فاسو أول ظهور للمنتخب الوطني، بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالغابون، حيث خرج على يد مصر من الدور ربع النهائي.

للإشارة فالمنتخب المغربي وفي رحلته لمونديال روسيا 2018 يحتل المرتبة الثانية برصيد نقطتين مناصفة مع المنتخب الغابوني في المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب الإيفواري بأربع نقاط ويتديلها نظيره المالي بنقطة وحيدة.