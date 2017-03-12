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ما الذي يمكن القيام به للتخفيف من موجة المجاعات بين الدول؟

  • 12 مارس 2017

ما الذي يمكن القيام به للتخفيف من موجة المجاعات بين الدول؟

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