مايا دياب تقع في الخطأ وتنسخ اطلالة قديمة لهيفاء وهبي

العلم: الرباط

رغم المنافسة القوية التي تنشأ بين الفنانات في سباق الموضة، لم تتردد النجمة اللبنانية مايا دياب في اعادة احياء اطلالة قديمة لزميلتها هيفاء وهبي والظهور بكامل الثقة بملابس متشابهة. فماذا ارتديتا؟

على حسابها الخاص من موقع انستغرام، ظهرت النجمة هيفاء وهبي منذ سنتين بتنورة ضيقة من لون البيج وكروب توب سوداء متناسقة، وقد اختارت مايا دياب الاسلوب نفسه منذ عدة أيام، فاعتمدت بدورها على التنورة البيج الضيقة وارتدتها مع كروب توب بيضاء اللون. الامر الذي ميّزها عن هيفاء وهبي. وأبعد عنها شبح “الاستنساخ” أو “التقليد”.