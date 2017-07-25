ماهي خلفية تعليق الرسوم من طرف وزارة التجارة الخارجية عن شركة برتغالية لاستيراد الورق

العلم: شعيب. ل

قامت وزارة وزارة التجارة الخارجية، بإصدار قرار بتاريخ 17 يوليوز 2017 بإنهاء فرض رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات المغرب من الورق من نوع ” أ-4 “والذي تقوم باستيراده شركة “دو نافيكاتور البرتغالية ” المتواجدة بالمغرب منذ سنة 2010.

وبناء على قرار وزارة وزارة التجارة الخارجية، فسيتم إرجاع رسوم مكافحة الإغراق الملغاة والمسجلة إلى الشركة.

وكانت السلطات المغربية قد فرضت في 21 أكتوبر 2014، رسوم مكافحة الإغراق على واردات الورق من نوع ” أ-4 ” من البرتغال بنسبة تبلغ 10,6 بالمائة لمدة 5 سنوات، وذلك بناء على تحقيق تم فتحه في فبراير 2013 بناء على طلب من المنتجين المحليين.

وحسب المعطيات المتداولة، فقد وجهت الشركة البرتغالية، المختصة في إنتاج الورق المكتبي من نوع أ-4 الخاص بالطباعة، طلبا من أجل مراجعة الرسوم المفروضة عليها إلى الوزارة، وهو ما فتحت وزارة التجارة الخارجية المغربية بشأنه تحقيقا حول إمكانية مراجعة الرسوم المفروضة على هذه الشركة بتاريخ 27 يناير 2017.

لكن المثير في الأمر هو أن السلطات المختصة علقت أداء رسوم مكافحة الإغراق، قبل استكمال التحقيق واستبدالها بوديعة بمقتضى قرار صادر في 23 فبراير 2017.

وبالنسبة للشركة البرتغالية ومن يؤازرها بالمغرب، فإن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات المغرب من الورق من نوع ” أ-4 “والذي تقوم باستيراده شركة “دو نافيكاتور البرتغالية”، لم يعد ما يبرره للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات ورق الطباعة A4.

لكن، العديد من التساؤلات تظل مطروحة بخصوص ذلك ولعل أبرزها من هو المستفيد من القرار الأخير؟