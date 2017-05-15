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ماكرون يعين فرنسية من أصل جزائري موالية لجبهة البوليسايو في هذا المنصب

  • 15 مايو 2017

ماكرون يعين فرنسية من أصل جزائري موالية لجبهة البوليسايو في هذا المنصب

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