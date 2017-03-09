ماسبب إلغاء برنامج التيجيني..!

العلم: الرباط

في اتصال مع معد ومقدم برنامج ضيف الأولى محمد التيجيني، أكد أن سبب إلغاء حلقة مساء الثلاثاء الماضي من برنامجه هو الاتصال به من طرف مدير البث والبرمجة يوم الجمعة 4 مارس الجاري، وإخباره بأن الحلقة أجلت إلى أجل غير مسمى.

ولم يوضح مدير البث والبرمجة أي مبرر لهذا الإلغاء أو المنع. وكانت الحلقة سوف تستضيف عائشة الشنا رئيسة جمعية التضامن النسائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. واعتبر التيجيني هذا الالغاء هدية يوجهها الاعلام العمومي للمرأة المغربية.