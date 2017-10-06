ماذا في جعبة كولر؟

قضية الصحراء أمام مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري

العلم الإلكترونية

أعلن مجلس الأمن الدولي عن برمجة تقديم عرض جديد حول الأوضاع في الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال المجلس، الذي يُشرف على تدبير النزاع المفتعل في الصحراء، ضمن بلاغ على موقعه الرسم بالشبكة العنكبوتية، إنه سيتلقى إحاطة نصف سنوية خلال أكتوبر الجاري حول قضية الصحراء؛ إلا أنه يحدد المسؤول الدولي الذي سيقدم التقرير، وجرت العادة أن يقوم بذلك الوسيط الأممي للصحراء.

ويفترض أن يقدم هذا التقرير هورست كولر، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بعد جولة ستقوده إلى المنطقة في غضون أيام لإقناع أطراف النزاع بإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بين المغرب وجبهة “البوليساريو” منذ سنة 2012. وأشار بيان مجلس الأمن إلى أن المبعوث الجديد عقد، منذ أيام، اجتماعات ومشاورات حول الصحراء؛ فقد التقى بأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وكبار المسؤولين وممثلي الدول والأطراف المعنية بالنزاع، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن.

وكان الأمين العام الأممي، أعلن أنه يرحب باعتزام مبعوثه الشخصي إلى الصحراء السفر إلى المنطقة، مشددا على “أهمية الزيارة للمساعدة في إعادة إطلاق العملية السياسية بروح وديناميكية جديدتين، وفقاً لقرار مجلس الأمن ( 2351 _2017.)

في هذا السياق، يرى مراقبون، أن التقرير المرتقب تقديمه يدخل في إطار البرمجة السنوية التي يحددها مجلس الأمن للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات السابقة الصادرة في أبريل الماضي، خصوصا تلك التي تتعلق ببعثة “المينورسو” والوضع في منطقة “الكركرات” بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها. وأن “العرض، الذي سيقدمه المسؤول الأممي، ليس بأمر استثنائي؛ بل فقط لإطلاع مجلس الأمن على آخر التطورات قبل تقديم التقرير السنوي، الذي جرت الأعراف أنه يقدم في شهر أبريل من كل سنة”.