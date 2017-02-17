مئات المهاجرين يقتحمون حدود سبتة المحتلة

• العلم الالكترونية: الرباط

أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الانقاذ أن مئات المهاجرين عبروا فجر اليوم الجمعة، الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة المحتل وأصيب بعضهم بجروح. ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن أجهزة الإنقاذ أن “الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالي 500 شخص”.

من جهته، أكد الحرس المدني أن مئات المهاجرين دخلوا وجرح بعضهم، وكذلك عدد من افراد قوات الأمن. وتعود آخر محاولة لدخول سبتة الى ليلة رأس السنة عندما سعى آلاف المهاجرين الى عبور حاجز يبلغ ارتفاعه ستة امتار يحيط بالجيب، في عمل خطير يصاب فيه كثيرون بجروح في أغلب الأحيان، لكن المهاجرين اخفقوا حينذاك.

وظهرت في لقطات بثها تلفزيون صحيفة فارو دي سويتا المحلية عشرات المهاجرين يتجولون فرحين في الجيب المطل على المتوسط. وقالت فرق الانقاذ والصليب الاحمر الإسباني على موقع تويتر أنها تقدم مساعدة صباح الجمعة لـ400 شخص يتم استقبالهم في مركز اللاحتجاز الإداري في سبتة.