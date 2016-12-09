لست أصدق ؛ لماذا يتكرر نفس الخطإ ؟ العنوان يتكرر ثلاثة ،لتأكيد عدم تحري لدقة بمراجعة ما يكتب ..
اليوم يأتي الخطأ في كتابة اسم علم هو << زمزم >> و يكتب (( زمزك )) .
الغريب في الأمر هو كون موضوع العنوان تقريرا يعرف بجميع أسماء و ألقاب ماء << زمزم >> ، لم يأت ذكر (( زمزك )) بين الأسماء ،
لم نعد ندري عدد القراء الذين يتصفحون أو يقرؤون ، و لست أدري لماذا يحتفظ بنفس الأخطاء في الأرشيف ؟؟؟
ابن الحرة
1 تعليق
NO COMMENT10 ديسمبر 2016, 23:31
لست أصدق ؛ لماذا يتكرر نفس الخطإ ؟ العنوان يتكرر ثلاثة ،لتأكيد عدم تحري لدقة بمراجعة ما يكتب ..رد
اليوم يأتي الخطأ في كتابة اسم علم هو << زمزم >> و يكتب (( زمزك )) .
الغريب في الأمر هو كون موضوع العنوان تقريرا يعرف بجميع أسماء و ألقاب ماء << زمزم >> ، لم يأت ذكر (( زمزك )) بين الأسماء ،
لم نعد ندري عدد القراء الذين يتصفحون أو يقرؤون ، و لست أدري لماذا يحتفظ بنفس الأخطاء في الأرشيف ؟؟؟
ابن الحرة