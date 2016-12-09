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لن تصدق الفوائد العظيمة لماء زمزم فوائد لاتحصى

لن تصدق الفوائد العظيمة لماء زمزك فوائد لاتحصى

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1 تعليق

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    10 ديسمبر 2016, 23:31

    لست أصدق ؛ لماذا يتكرر نفس الخطإ ؟ العنوان يتكرر ثلاثة ،لتأكيد عدم تحري لدقة بمراجعة ما يكتب ..
    اليوم يأتي الخطأ في كتابة اسم علم هو << زمزم >> و يكتب (( زمزك )) .
    الغريب في الأمر هو كون موضوع العنوان تقريرا يعرف بجميع أسماء و ألقاب ماء << زمزم >> ، لم يأت ذكر (( زمزك )) بين الأسماء ،
    لم نعد ندري عدد القراء الذين يتصفحون أو يقرؤون ، و لست أدري لماذا يحتفظ بنفس الأخطاء في الأرشيف ؟؟؟
    ابن الحرة

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