لم تكتف بمباركة مضاربة شركات التوزيع في الأسعار: الحكومة تقرر زيادات في أثمان المحروقات

العلم: الرباط

تضمن مشروع قانون المالية 2018 مجموعة من التدابير المالية المستهدفة لجيوب المواطنين، من بينها الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات.

ففي الوقت الذي انتظر فيه المغاربة تدخل حكومة السيد سعد الدين العثماني، للحد من تغول شركات المحروقات و تحكمها في أسعار الوقود، أقرت الحكومة ضمن مشروع قانونها المالي إجراء خطيرا، ينص على الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات.

و ينضاف هذا الإجراء إلى عدد من التدابير اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة السابقة واستمرت في نهجها الحكومة الحالية والمتمثلة في إلغائها للبنية المعمول بها لأسعار المحروقات والتي تتضمن فرض سعر أقصى للمحروقات، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد البترولية ،على الرغم من تدني أسعار النفط عالميا.

وينص مشروع قانون المالية الذي تم إيداعه في البرلمان، على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، حيث تقرر رفعها من 10 في المائة إلى 14 في المائة.

ومن المرتقب أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على المستهلك الذي يؤدي الضريبة على القيمة المضافة، وستنضاف نسبة 4 في المائة إلى أسعار المحروقات، وذلك مع حلول فاتح يناير المقبل، تاريخ دخول قانون المالية حيز التطبيق.

كما أن شركات توزيع المحروقات لن تتأخر في فرض زيادات وهي التي استغلت في وقت سابق نظام المقايسة تسمين أرصدتها و لم تتأخر في الهرولة نحو الربح بعد إعلان الحكومة تحرير سعر الوقود، إذ أعلنت شركات عن ارتفاع أرباحها في النصف الأول من سنة2016 بنسبة 200% مقارنة بالفترة نفسها من 2015 على الرغم من أنها باعت الكميات نفسها من المحروقات.