لماذا بلعت جبهة البوليساريو لسانها فيما يتعلق باستقلال كاتالونيا؟ حسابات الربح والخسارة

العلم: الرباط

وجدت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية نفسها في وضعية جد حرجة فيما يتعلق بإعلان موقف واضح من الأوضاع الساخنة في منطقة كاتالونيا خصوصا ما يتعلق باستقلال هذا الإقليم عن إسبانيا، فقد التزمت هذه القيادة الصمت المطبق ولم تجرؤ على إعلان مساندة أكبر وأقوى مسانديها.

يرى الخبراء أن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية تدرك جيدا خطورة ما قد يصدر عنها في هذا الموضوع الملتهب، فهي من حيث المبدأ كان لزاما عليها أن تعلن مساندة مطلقة لخيار انفصال إقليم كاتالونيا عن المملكة الإسبانية، وهي تدرك أنها توجد في وضع مشابه حيث تريد فصل الصحراء المغربية عن التراب المغربي لتقيم عليها دويلتها الصغيرة، ثم إن القوميين الكاتالانيين يعتبرون أكبر وأقوى الداعمين لجبهة البوليساريو الانفصالية ماديا وديبلوماسيا وإعلاميا.

ولذلك كان المنطق يفرض على قيادة الجبهة الانفصالية الإسراع بالإعلان عن مساندة حلفائها في كاتالونيا.

لكن هذا لم يحدث وفاجأت قيادة الجبهة الانفصالية حلفاءها الكاتالانيين بأن بلعت لسانها ولم تنطق بحرف واحد. والحقيقة أن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية وجدت نفسها مضطرة للصمت في هذا الموضوع لأسباب واعتبارات كثيرة.

فهي تعلم أن المملكة الإسبانية تعتبر أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للمقيمين في مخيمات لحمادة.

وأي إعلان لموقف الانفصال في كاتالونيا سيغضب مدريد، وقد تغلق صنبور المساعدات المادية التي تغدق على سكان المخيمات وأن الكاتالانيين ليسوا قادرين على تعويض ما قد يترتب عن الغضب الإسباني.

والأمر لا يقتصر في هذا الباب على المبالغ المالية والمساعدات الغذائية المهمة التي تقدمها مدريد بانتظام للسكان في تندوف بل الأمر يتجاوز ذلك إلى وجود برامج تعاون مهمة من قبيل برنامج تخييم عشرات المآت من أطفال مخيمات لحمادة في اسبانيا، و برنامج المنح الدراسية الجامعية لتلاميذ المخيمات في المؤسسات التعليمية والجامعية الإسبانية .

ثم إن قيادة الجبهة الانفصالية يعلم أعضاؤها جيدا أن إسبانيا هي التي كانت تستعمر الصحراء المغربية المتنازع عليها، وهي بذلك تتوفر على جميع الملفات وتمسك بأسرار ومعطيات سيكون للكشف عنها تأثيرات وتداعيات على مصير هذا الملف الذي عمر كل هذه السنين، وقيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية تدرك جيدا الوزن الديبلوماسي لإسبانيا وقدرتها على التأثير في صياغة القرار الدولي، فهي من مجموعة الدول الصديقة.

للأمين العام للأمم المتحدة في شأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وأن أي خطوة غير محسوبة لجبهة البوليساريو الانفصالية بصدد قضية إسبانية داخلية تعتبرها السلطات الاسبانية من القضايا المحسومة سيكون لها ما يليها، وقد تبادر مدريد برد الصاع صاعات لقيادة الجبهة الانفصالية. ناهيك أن وزن مدريد في الاتحاد الأوروبي غير خاف على قيادة هذه الجبهة وأنها لن تتوانى في استغلال هذه الواجهة للرد على الجبهة الانفصالية في حالة ما إذا انجرت وراء موقف استقلال كاتالونيا.

الوضع الصعب الذي وجدت فيه قيادة الجبهة الانفصالية نفسها في الواجهة الأخرى إذ يعتبر المطالبون بالاستقلال في كاتالونيا أشد الجهات الاسبانية دفاعا عن التقرير المصير في الصحراء، وتخصص الحكومة الكاتالونية مساعدات مالية وعينية مهمة للجبهة، وتضع رهن إشارة أعضائها المقرات الحكومية والبلدية لاحتضان الأنشطة المروجة لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية.

ولن تجد قيادة الجبهة الانفصالية ماترد به حينما تسأل عن سبب خذلانها لحلفائها الرئيسيين في كاتالونيا.

إذن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية تحلت هذه المرة بأكثر من الواقعية في التعامل مع ما تعتبره في أدبياتها مبادئ راسخة لايمكن أن تزوغ عنها، ولم تجرؤ على مساندة من يطلب بالاستقلال وهي التي تقول إنها تناضل من أجل الاستقلال. وهي حالة ستجد هذه القيادة صعوبة كبيرة في تفسيرها لأنصارها قبل خصومها وأعدائها.