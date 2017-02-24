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مشهد رائع.. الملك محمد السادس يأمر حارسه بأخذ الصور للجالية المغربية التي رحبت به في غينيا ♥

مشهد رائع.. الملك محمد السادس يأمر حارسه بأخذ الصور للجالية المغربية التي رحبت به في غينيا ♥

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