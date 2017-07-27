لقجع: سيكون انتقاماً تاريخيا إن خطفنا تنظيم “الكان” من الكاميرون

العلم الإلكترونية

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن على المغرب العودة بقوة على مستوى التنظيم والمشاركة بالمسابقات القارية.

وأضاف لقجع،مساء اليوم الخميس، في لقاء نظمته الغرفة الفتية الدولية بالرباط، في الدورة 21 من سلسلة اللقاءات التواصلية ل”45 دقيقة قصة نجاح”، أن المغرب إذ استطاع احتضان “كان 2019” بدلاً من الكاميرون، فسيكون انتقاماَ تاريخيا وجميلاً.

وبخصوص دخول لقجع إلى سراديب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوضح المتحدث ذاته، أن الفكرة لم تكن مطروحة في البداية، لأنه فضل التركيز على الشق الوطني، والاشتغال على استراجية واضحة، لكنه وجد نفسه “مجبراً” على التقدم إلى انتخابات المكتب التنفيذي، بسبب الجزائري محمد راوراوة الذي خلط بين السياسية وكرة القدم .

يشار إلى أن “الكاف” أعلن خلال مناظرته الأخيرة بالرباط، أنه سيرسل وفدا رسميا للوقوف على سيرورة الأشغال بالمنشآت الرياضية في الكاميرون، وفي حال تبوث أن البلد لن يكون جاهزاً للعرس الكروي القاري، سيتم فتح الباب أمام البلدان الراغبة في تنظيم التظاهرة.