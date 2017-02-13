لقاء تواصلي وتشاوري مع الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين بإقليم بركان

العلم: بركان – محمد بلبشير

أشرف عامل إقليم بركان بقاعة الاجتماعات الكبرى بالعمالة مؤخرا على اللقاء التواصلي والتشاوري مع الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين بالإقليم، والذي تم تنظيمه من طرف عمالة إقليم بركان بتنسيق مع المجلس الإقليمي والمجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومنير بوتشيش رئيس المؤتمر العالمي للتصوف، وشخصيات مدنية ومنتخبة، وأزيد من 1600 شخص من أئمة وقيمين دينيين وعلماء وفقهاء وحفظة وحافظات القرآن الكريم بالإقليم.

واستهل اللقاء الديني بتجويد آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف طفلين، و تطرق عامل الإقليم من خلال كلمته إلى العناية المولوية التي يوليها للشأن الديني خاصة مشروع تأهيل الحقل الديني الذي أطلقه أمير المؤمنين سنة 2004 والذي وصفه البعض بكونه “ثورة صامتة” تنم عن رؤية ملكية عبقرية جاءت لتضع تدبيرا حديثا للشؤون الدينية من خلال تأهيل المؤسسات الدينية وتحسين ظروف العلماء والأئمة. كما استحضر فيها أهم المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها لفائدة الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين على صعيد الإقليم وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة الدينية والاجتماعية التي تستهدف بالأساس دعم وتنشيط الحقل الديني ورعاية شؤون الأئمة والقيمين على المساجد، ويتعلق الأمر’’ بملتقى أهل القرآن’’ الدورة الخامسة والذي يجعل من إعلاء كتاب الله والرفع من شأن الحاملين لكتاب الله والحث على تعليم القرآن وتعلمه وملازمته تلاوة وحفظا وفهما غايتها المثلى، إضافة إلى بناء بيوت الله وترميمها بمختلف الجماعات والقرى و المداشر قصد توفير الظروف الملائمة لممارسة شعائر ديننا الحنيف، خاصة أمام تزايد طلبات المواطنين للاستفادة من الخدمات الدينية التي توفرها المساجد، من تحفيظ للقرآن الكريم والإرشاد والتوجيه و التأطير و محو الأمية.. ليصل عدد المساجد بالإقليم 410 مسجدا و 80 كتابا لحفظ القرآن ومحو الأمية.

وفي نفس السياق وترسيخا لثقافة التضامن والتكافل الاجتماعي، تم توزيع الإعانة الغذائية الرمضانية وبعض المنح، على مجموعة من الأئمة والقيمين الدينيين تفعيلا للعناية التي توليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المعوزين، كما تم تنظيم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة أئمة المساجد بالإقليم بتاريخ 09 و10 نونبر2015 بالمستشفى المحلي لمدينة السعيدية استفاد منها حوالي 400 إمام و82 من مرضى القصور الكلوي. واهتماما بقضايا المرأة بالإقليم عموما واعترافا بمساهمتها في المجال الديني وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم المجلس العلمي المحلي حفلا دينيا بتاريخ 15 مارس 2016، تحت شعار” المـرأة فـي رحـاب القـرآن “، حيث تم تكريم 34 من خاتمات القرآن الكريم بالإقليم، من مختلف الفئات العمرية. و بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف يتم تنظيم حفل ديني سنويا بالمساجد، إضافة إلى الأنشطة الدينية المنظمة بمقر الزاوية القادرية البودشيشية بمداغ، وعلى رأسها المؤتمر العالمي للتصوف الذي تشرف عليه مؤسسة الملتقى العالمي للتصوف، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والذي يتوخى إبراز المقومات التي يحملها التصوف في ترسيخه لثقافة السلام ولقيم التعايش والتفاعل الإنسانيين، واستجلاء روح الإسلام السمحة الداعية إلى السلام في ظل احترام كل المكونات الحضارية.

كما تميز هذا الملتقى أيضا بكلمة كل من رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان و المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية ببركان تمحورتا في مجملهما حول أهمية هذا اللقاء الذي يعد مناسبة للتنويه بالجهود الجبارة التي يبذلها الأمة والخطباء والقيمون الدينيون في إشاعة الطمأنينة والسلام والقيم الإسلامية المثلى المرتكزة على ثقافة التسامح والحوار الحضاري والتي تروم تحصين بلادنا من آفات الغلو والتعصب المخالفة للهوية المغربية وتصحيح صورة الإسلام التي تتعرض للإساءة من خلال حملات مسعورة تأتي كرد فعل على التطرف والإرهاب الأعمى اللذين لا وطن ولا دين لهما، ذلك باعتماد إستراتيجية منسجمة ومندمجة كفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بالحقل الديني.