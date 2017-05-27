لعرج يتوعد ب”ملاحقة” المواقع الإلكترونية المسيئة إلى الصحافة

وجاء ذلك في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية، والاجتماعية في مجلس المستشارين، المنعقد، أمس الجمعة، لمناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الثقافة والاتصال، لعام 2017، في مقر الغرفة الثانية.

ومن جانب آخر، شدد الوزير لعرج على أن وزارته لن تتساهل أبدا مع المواقع الإلكترونية، التي تظهر بين عشية وضحاها من دون أن يكون لها أي ترخيص لممارسة المهنة، لاسيما عندما تمعن في الإساءة إلى مهنة الصحافة بترويج أخبار كاذبة، ومزيفة، وتفتقد إلى قواعد المهنة، المتعارف عليها.

وقال الوزير إن وزارته ستتعامل بصرامة، وستعمل على ضبط القطاع من أجل إعادة اللاعبتار لهذه المهنة، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.