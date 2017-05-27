لعرج يتوعد ب”ملاحقة” المواقع الإلكترونية المسيئة إلى الصحافة
- العلم الإلكترونية
أعلن محمد لعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وزارته تشتغل حاليا مع مهنيي قطاع الصحافة، والنشر، ومختلف المتدخلين من أجل إخراج المجلس الوطني للصحافة والنشر، في حدود شهر غشت المقبل.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية، والاجتماعية في مجلس المستشارين، المنعقد، أمس الجمعة، لمناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الثقافة والاتصال، لعام 2017، في مقر الغرفة الثانية.
ومن جانب آخر، شدد الوزير لعرج على أن وزارته لن تتساهل أبدا مع المواقع الإلكترونية، التي تظهر بين عشية وضحاها من دون أن يكون لها أي ترخيص لممارسة المهنة، لاسيما عندما تمعن في الإساءة إلى مهنة الصحافة بترويج أخبار كاذبة، ومزيفة، وتفتقد إلى قواعد المهنة، المتعارف عليها.
وقال الوزير إن وزارته ستتعامل بصرامة، وستعمل على ضبط القطاع من أجل إعادة اللاعبتار لهذه المهنة، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.
1 تعليق
Wiseman27 مايو 2017, 14:02
This guy does not know how the new media works. He wants to pretend he can control the media. what is he ignorant?رد
Trump could not control the media and this clown thinks he can