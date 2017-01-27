لجنة مركزية من وزارة الداخلية برآسة الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية تحل اليوم الجمعة بعمالة الحسيمة

العلم: الحسيمة – فكري ولد علي

حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية برآسة الوالي محمد فوزي المفتش العام لوزارة الداخلية للوقوف على تقدم أشغال برنامج الحسيمة منارة المتوسط وكذا المعيقات التي تحول دون إنطلاق عدد من المشاريع التي تدخل في إطار هذا البرنامج وإستدعت إلى مقر العمالة بعض مسؤولي ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم التي لها علاقة بهذا البرنامج ……

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أشرف نصره الله، يوم السبت 3 محرّم 1437هـ الموافق لـ 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه إسم « الحسيمة، منارة المتوسط ».