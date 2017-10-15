“لارام” تمنح ذهابا وإيابا للكوت ديفوار بسعر منخفض وتذاكر المباراة مجانية للمغاربة

العلم الإلكترونية

أكدت تقارير اعلامية أن الخطوط الملكية المغربية ستقوم بتخفيضات مهمة لمشجعي المنتخب المغربي لكي يتنقلوا عبر خطوطها إلى الكوت ديفوار من أجل مشاهدة مبارة أسود الأطلس يوم 11 نونبر.

وأشارت المصادر إلى أن تذاكر الطائرة إلى أبيذجان تبلغ 7000 درهم لكن لارام قررت خفض ثمن التذاكرة ليوم واحد إلى 2000 درهم وذلك لكي يكون في استطاعة مشجعي المنتخب السفر لتشجيع الأسود.

هذا وأضافت المصادر إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتفاوض مع لارام من أجل أن يكون ثمن الرحلة هو 2000 درهم.

أما بالنسبة للدخول للملعب فسيكون مجانيا للمغاربة حيث تكلفت الجامعة بمصاريف التذاكر.

وسيصل مشجعو المنتخب حسب ذات المصادر ساعات قليلة قبل بداية المباراة ليعودوا بعدها في نفس اليوم إلى الدارالبيضاء مباشرة بعد انتهاءها.

هذا ومن المنتظر أن يلتحق 3000 مشجع مغربي إلى كوت دي فوار لمشاهدة مباراة المنتخب أمام الفيلة.