لائحة “مصغرة” لتوشيحات عيد العرش هذه السنة بدون فنانين ومشاهير

العلم الإلكترونية

اقتصرت لائحة الحائزين على أوسمة ملكية بمناسبة ذكرى عيد العرش، هذه السنة، على لائحة مصغرة، ضمت مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن ضمن الموشحين هذا العام، الأستاذ الجامعي والباحث عدنان الرمال، الباحث المغربي في علوم البكتيريا، وأول عالم من أفريقيا يحصل على جائزة المخترع الأوروبي 2017، وذلك بعد اكتشافه عقارا معززا بمضادات حيوية بواسطة زيوت مستخلصة من الطبيعة.

كما ضمت اللائحة فريق البحث الذي أشرف على اكتشاف أقدم إنسان عاقل بجبل إغود نواحي مدينة اليوسفية، حيث وشح الملك رئيس الفريق عبد الواحد بنصر، الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بوسام ملكي، وكذا الأستاذ جان جاك يوبلان عن معهد ماكس بلانك للأنتربولوجيا المتطورة بألمانيا.

كما حضي التلميذ أسامة مفتاح، من ذوي الإحتياجات الخاصة بوسام ملكي وذلك تشريفا له بعد تمكنه من الحصول على شهادة الباكالوريا رغم الوضعية التي يعيشها.