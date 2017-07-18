لأول مرة في العالم.. دواء مغربي يجمع اثنان في واحد

العلم الإلكترونية

كشفت مريم لحلو الفيلالي، مديرة مختبرات “فارما 5” عن طرح دواء مغربي مائة في المائة يجمع بين مكونيين رئيسين لعلاج داء التهاب الكبد الفيروسي.

الدواء الذي أطلق عليه مبدئيا اسم “Assos-vir”، هو ابتكار يتيح لأول مرة الجمع بين المكونات النشطة لسوفوسبوفير وداكلاتاسفير، وذلك لتناول دواء واحد عوض اثنين، حيث تم وضع الطلب لدى وزارة الصحة في انتظار الحصول على موافقة التسويق.

من جهة ثانية، أعلنت لحلو في لقاء، صباح اليوم الثلاثاء، في الدار البيضاء، أن دواء ssb 400 المغربي 100% لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع “س” استطاع منذ اطلاقه سنة 2015 من علاج ازيد من 10 آلاف مريض بالمغرب، و12 بلدا آخر من البلدان الافريقية.

ويعاني أكثر من 600 ألف مغربي من داء التهاب الكبد الفيروسي من نوع (ب)، أكثر التهابات الكبد حدة. من جهتها، أعلنت منتظمة الصحة العالمية أن حوالي 1.5 مليون شخص يتوفون سنويا كل عام بسبب التهاب الكبد من النمطين B وC.