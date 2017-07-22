لأول مرة طليق سميرة سعيد يكشف تفاصيل علاقتهما الزوجية – فيديو

العلم الإلكترونية

كشف الموسيقار هاني مهنا لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بعلاقته بزوجته السابقة الفنانة المغربية سميرة سعيد.

وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الستات ما بيعرفوش يكدبوا” الذي تعرضه شاشة قناة “سي بي سي” المصرية إن الفنانة كانت صديقته قبل أن يتزوجا وأثناء ارتباطه بزوجته الأولى منى.

وأضاف أنها كانت “حصّالة” لمشاكله وأسباب فرحه وتحافظ على السر كما كان هو “حصالة” لمشاكلها. وكشف أن هذه الصداقة تحولت بعد ذلك إلى حب.

يُذكر أن زواج مهنا وسميرة سعيد لم يسفر عن إنجاب الأطفال رغم أنه دام لمدة ست سنوات. وقد انفصلا في العام 1994. وارتبطت الفنانة بعد ذلك بزوجها السابق مصطفى الأندلسي والد إبنها الوحيد شادي فيما تزوج مهنا من سيدة فرنسية.