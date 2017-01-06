رد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، على تصريحات نظيره في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، التي أكد خلالها أن جدول مباريات الدوري الإنجليزي خلال فترة الأعياد، يحابي البلوز.

وعبر الاستثنائي عن دهشته من خوض تشيلسي، لمبارياته الموسمية الثلاث خلال عشرة أيام بينما سيلعب فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال مبارياتهما خلال 8 أيام في حين يخوضها ليفربول خلال سبعة أيام.

وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة “فور فور تو” العالمية: “أستطيع أن أرد على تلك التصريحات بقول وحيد لست أنا من وضع ذلك الجدول، وهذا رد بسيط”.

وتابع كونتي: “الأفضلية بالنسبة لنا تتمثل في أننا لدينا يوم راحة زائد فقط عن توتنهام هوتسبير، اعتقد أن المنافسين يشعرون بالغضب من احتلالنا الصدارة وليس من جدول المباريات”.

وأضاف مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق: “ما يحدث يكون منطقيا حينما تكون في القمة، هذا ما كان يحدث أيضا في إيطاليا، خاصة وأنه في بداية الموسم لم يكن أحد يتخيل هذا”.

يذكر أن تشيلسي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 19 مباراة، متقدما بفارق خمس نقاط عن ليفربول أقرب ملاحقيه ولا يزال للبلوز مباراة أمام توتنهام مساء الأربعاء.