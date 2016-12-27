كوثر براني تبهر لجنة تحكيم “أراب ايدول” بزي مغربي وأغنية مغربية

تمكنت المغربية الوحيدة في مسابقة “اراب ايدول”، كوثر براني من ضمان مكان لها في المرحلة النهائية للمسابقة الأشهر عربيا.

وتألقت كوثر، في أمسية الجمعة 23 دجنبر، بزيها المغربي الأنيق وأغنية مغربية للمطربة لطيفة رأفت، لتبهر لجنة التحكيم بصوتها الرائع الذي يجمع بين الإحساس المرهف والقوة.

إبنة الريف غنت رائعة لطيفة رأفت “أنا فعارك ايما”، بطريقة مميزة ورائعة زكت تألقها في الأسبوع الماضي بعدما أدت أغنية ذكر “ما فيني شي”، وبهذا الأداء أعلنت كوثر براني نفسها منافسة على لقب “أراب أيدول” في نسخته الرابعة.

يشار على أن البرنامج يعرض على شاشة إم بي سي، وتضم لجنة التحكيم كلا من حسن الشافعي ووائل كفوري على جانب نانسي عجرم وأحلام.