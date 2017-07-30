كمين يوقع بارون مخدرات أغرق الأسواق المغربية بـ”الكيف”

العلم الإلكترونية

تمكنت المصالح الأمنية بالدائرة الأمنية المستقبل، بعين الشق بالدار البيضاء، بعد زوال أمس السبت، من توقيف بارون مخدرات يزود تجار المخدرات بالقنب الهندي “الكيف”، بعد نصب كمين له بموطقة سيدي معروف.

وحسب مصادر فإن تحريات قادتها المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق كشفت إغراق الأسواق بالمواد المخدرة، خاصة سنابل القنب الهندي “الكيف”، لتعمل على تتبع خيوط القضية إلى أن تمكنت من الوصول إلى هوية المشتبه فيه الرئيسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن بارون المخدرات كان على متن سيارته، قبل أن تحاصره عناصر الشرطة التابعة لدائرة المستقبل عين الشق بالدار البيضاء، وتلقي عليه القبض، باعتباره صيدا ثمينا، وجرت ملاحقته من قبل إلى أن وقع في الشراك اليوم السبت.