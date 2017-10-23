كازا إيفنت تعقد اجتماعا عاجلا صباح اليوم للحسم في تأجيل إغلاق مركب محمد الخامس

العلم الإلكترونية

أوضح مدير شركة كازا إيفنت، محمد الجواهري، أن اجتماعا سيتم عقده بعد لحظات سيحسم في تأجيل إغلاق مركب محمد الخامس الذي كان مقررا بعد نهاية مباراة اليوم التي تجمع الرجاء الرياضي بحسنية أكادير.

وأوضحت مصادر مقربة أن كل المؤشرات توحي بتأجيل إغلاق مركب محمد الخامس، سيما بعد تقدم قطبي مدينة الدارالبيضاء، الرجاء والوداد، بطلب التأجيل، حيث سيجري الوداد البيضاوي بعد أسبوعين لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والرجاء الرياضي لمواجهة نصف نهائي كأس العرش.

وكانت الشركة المكلفة بصيانة العشب قد طالبت بضرورة إغلاق “دونور” لإخضاعه لمجموعة من الإصلاحات الوقائية التي يتوجب القيام بها خلال فصل الخريف بغية الحفاظ على جودة العشب.