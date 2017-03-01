قنينة غاز تتسبب في إصابة 9 أشخاص جراء اندلاع حريق داخل محل للوجبات الخفيفة بميناء أكادير

• العلم الالكترونية: ووكالات

أصيب تسعة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء01 مارس، إثر اندلاع حريق في محل لإعداد الوجبات الخفيفة داخل ميناء أكادير.

وعلم لدى السلطات المحلية، أن الحريق نتج عن تسرب للغاز من قنينة غاز صغيرة داخل محل للوجبات الخفيفة، مما أدى إلى اندلاع حريق في وقت كان فيه عدد من مرتادي الميناء يتناولون وجبات الإفطار داخل المحل المذكور.

وأفاد مصدر مسؤول بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بأن خمسة مصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، في حين لا زال الأربعة الباقون تحت المراقبة الطبية بسبب إصابتهم بحروق، خاصة على مستوى الوجه.

وقد تم فتح بحث في هذا الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء اندلاع الحريق، وتحديد المسؤوليات الناتجة عن ذلك.