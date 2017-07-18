قمع الوقفات الاحتجاجية..الفتيت يمثل أمام البرلمان

العلم الإلكترونية

بعدما تغيب، الأسبوع الماضي، عن جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، من المرتقب أن يمثل، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مستشاري الغرفة الثانية للإجابة عن سؤال لفريق حزب العدالة والتنمية حول قمع الوقفات الاحتجاجية.

واستند سؤال الفريق، الذي تقدم به عبد العلي حامي الدين، ونبيل الشيخي إلى نص دستور المملكة المغربية على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتشديده على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لا إنسانية، أو مهينة، أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، مبرزا أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية، التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان، مساء يوم السبت 9 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف.