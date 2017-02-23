قطــــــار يدهـــــس شخــــص ويرديــــه قتيــــــــلا

العلم: سطات – محمد جنان

لقي شخص مصرعه صباح يوم: الثلاثاء 21 فبراير 2017 بأحد الممرات الغير محروسة بالقرب من حي الشيخ بسطات، إثر تعرضه لحادثة دهس من طرف عجلات قطار كان يؤمن الرحلة من سطات في اتجاه الدار البيضاء.

وحسب مصدر فان الضحية (مراد.ل) في عقده الرابع متزوج ورجل تعليم كان يشتغل قيد حياته بمجموعة مدارس الكوشة التابعة لجماعة بني يكرين اقليم سطات كان يهم بقطع السكة الحديدية دون أن ينتبه الى القطار القادم الذي دهشه محولا جسده الى أشلاء تناثرت بجنبات السكة الحديدية.

هذا وفور توصلها بالخبر انتقلت الى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم تجميع أشلاء الضحية في أكياس ونقلها صوب مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات تحت اشراف النيابة العامة في انتظار البحث والتحقيق التي تباشره العناصر الأمنية بمعية الشرطة العلمية والتقنية التي قامت بواجبها في إجراء عمليات المسح ومعاينة الجثة لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي الذي خلف فزعا وهلعا وسط ركاب القطار وكل من شاهد هذا المشهد الحزين الذي تحول فيه جسد إنسان الى أشلاء متناثرة هنا وهناك وسط السكة الحديدية خاصة أن الهالك معروف وسط الشغيلة التعليمية وأصدقائه بأخلاقه العالية وطيبوبته.