قطارات لخليع بدون مكيفات بالدرجة الأولى

العلم: البيضاء – رضوان خملي

عاش ركاب قطارات لخليع ساعات من الجحيم في القطار الرابط بين فاس والدار البيضاء.

فقد استقل عدد من الركاب هذا القطار على الساعة الثالثة والنصف بعد زوال يوم الأحد الماضي، وأدوا واجبات التذكرة للدرجة الأولى على أساس أن يستفيدوا من خدمات القطار خاصة المكيف، لأن الطقس كان حارا جدا ولا يستطيع أي راكب تحمل مشاق السفر في هذه الوضعية.

لكن معاناة الركاب استفحلت بمجرد انطلاق القطار حيث وجدوا المكيف معطل وغير مشغل، ولم يقدم أي من العاملين بالقطار أي اعتذار للركاب وكأنهم ليسوا بشرا، كما أنهم لم يقوموا بإصلاحه لإرضاء المواطنين؟

فما رأي المسؤول الأول عن القطارات في ظل الناس المصابين بأمراض مزمنة والذين تضرروا من هذه الوضعية، كالمصابين بأمراض الربو والقلب والشرايين وداء السكري، وتجاهله لهذه الأمور، أم أنه سيتخذ قرارات جزرية في حق العاملين بالقطار الذين لا يحترمون المواطنين.