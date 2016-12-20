قهرٌ .. وهان عليناَ الذلُّ ياعرب

مدينةُ العزِّ والتاريخِ تُغتصبُ

**

صمتٌ .. ولاذتْ بصمتٍ عاجزٍ أممٌ

وسيفُ معتصمٍ في الغمدِ يَنتحبُ

**

الله ياحلبُ يا سيفَ دولتها

يا صوتَ شاعرِها تسمو به الكتبُ

**

الله ياحلبُ يافنُّ يا أدبُ

من ذا يقولُ ولم تأذنْ له حلبُ

**

أرثيك ..ِ لا كيف لي أرثيكِ ياحلبُ

لو متِّ ماتت لنا الأمجادُ والنَّسبُ

**

نرنو إليها على التِّلفازِ باكيةً

نبكي عليها وننسى ثمَّ ننْسَحبُ

**

يا دولة البغيِ بيضي واصفِري طرباً

الكلّ لاهٍ وبعضُ الكلِّ يرتعِبُ

**

العَلقميُّ أباحَ العرضَ مُنتشِياً

والفارسيُّ على الأنقاضِ يَسْتَلِبُ

**

اضْرِب كما شئت هولاكو وعُد بَطِراً

فأنت وحدكَ في الميدان تَنتهِبُ

**

في مجلس الأمن لا خوفٌ يُؤرِّقَكُم

افْعلْ كما شِئْتَ و(الفيتو ) لهُ الغَلَبُ

**

يا شامَنا جاءَ كسرى في عمامَتِهِ

رقطاءُ يسكنُ في أنيابِها العَطَبُ

**

يا شامُ يا مكْمَنَ الأمجادِ بي ألمٌ

فَهلْ أُلامُ على حبٍّ هو السَّببُ

**

إن ضعتِ يا شامُ منَّا ضاعَ أجمعُنا

أو عدتِ شامخةً عزَّتْ بكِ العربُ