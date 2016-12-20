قهرٌ .. وهان عليناَ الذلُّ ياعرب
مدينةُ العزِّ والتاريخِ تُغتصبُ
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صمتٌ .. ولاذتْ بصمتٍ عاجزٍ أممٌ
وسيفُ معتصمٍ في الغمدِ يَنتحبُ
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الله ياحلبُ يا سيفَ دولتها
يا صوتَ شاعرِها تسمو به الكتبُ
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الله ياحلبُ يافنُّ يا أدبُ
من ذا يقولُ ولم تأذنْ له حلبُ
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أرثيك ..ِ لا كيف لي أرثيكِ ياحلبُ
لو متِّ ماتت لنا الأمجادُ والنَّسبُ
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نرنو إليها على التِّلفازِ باكيةً
نبكي عليها وننسى ثمَّ ننْسَحبُ
**
يا دولة البغيِ بيضي واصفِري طرباً
الكلّ لاهٍ وبعضُ الكلِّ يرتعِبُ
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العَلقميُّ أباحَ العرضَ مُنتشِياً
والفارسيُّ على الأنقاضِ يَسْتَلِبُ
**
اضْرِب كما شئت هولاكو وعُد بَطِراً
فأنت وحدكَ في الميدان تَنتهِبُ
**
في مجلس الأمن لا خوفٌ يُؤرِّقَكُم
افْعلْ كما شِئْتَ و(الفيتو ) لهُ الغَلَبُ
**
يا شامَنا جاءَ كسرى في عمامَتِهِ
رقطاءُ يسكنُ في أنيابِها العَطَبُ
**
يا شامُ يا مكْمَنَ الأمجادِ بي ألمٌ
فَهلْ أُلامُ على حبٍّ هو السَّببُ
**
إن ضعتِ يا شامُ منَّا ضاعَ أجمعُنا
أو عدتِ شامخةً عزَّتْ بكِ العربُ
1 تعليق
محمد اسموني20 ديسمبر 2016, 23:25
غزة ، كم ناحت ، و قبلها القدس
صاحت كبدا ، لا ، لاضاع النسب
……..
بفداد تجافت قلوب من بها عز ،
يوما و العز لها ، بات يغتصبب
…….
عدنان في الشام كلها ، لا فرق
في العراق من آل البيت نسب
………
من بنى للعرب حضارة ، صنعاء
حضرموت ،عدن ،و كذا مأرب
…………..
تنهار معالمها ، و القتل فيها يزيد
كيف لانبكيها و أختها ، فوا عجب !
………….
أم لطيب بلد دون سواها يطيب
ذكر المناقب ، أم متيم بها حبيب؟
………….
شهباء ، ما ماتت ، و هي تتمنع
تسقي المنايا ،ضرعا لا ينضب
…………..
واحد عزاءنا فينا ، كلنا مصاب
عزا و كرامة و أخا لا يستجيب
………….
عجل اللهم بفرج و أنت اللطيف
رحماك رب ، لا إلى سواك أنيب
…………………………رد
ابن الحرة ـ محمد اسموني ـ أبي الجعد
الثلاثاء ليلة الأربعاء 21 دسمبر 2016
لست بشاعر ، و ما جادت به القريحة غيض من فيض المشاعر بعد قراءة قصيدة (( من وحي ما يقع من انتهاكات في مدينة حلب السورية هولاكو يغزو حلب ))