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قصيدة شعرية للسفير السعودي بالمغرب الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة: من وحي ما يقع من انتهاكات في مدينة حلب السورية هولاكو يغزو حلب

قصيدة شعرية للسفير السعودي بالمغرب الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة: من وحي ما يقع من انتهاكات في مدينة حلب السورية هولاكو يغزو حلب

قهرٌ .. وهان عليناَ الذلُّ ياعرب

مدينةُ العزِّ والتاريخِ تُغتصبُ

**

صمتٌ .. ولاذتْ بصمتٍ عاجزٍ أممٌ

وسيفُ معتصمٍ في الغمدِ يَنتحبُ

**

الله ياحلبُ يا سيفَ دولتها

يا صوتَ شاعرِها تسمو به الكتبُ

**

الله ياحلبُ يافنُّ يا أدبُ

من ذا يقولُ ولم تأذنْ له حلبُ

**

أرثيك ..ِ لا كيف لي أرثيكِ ياحلبُ

لو متِّ ماتت لنا الأمجادُ والنَّسبُ

**

نرنو إليها على التِّلفازِ باكيةً

نبكي عليها وننسى ثمَّ ننْسَحبُ

**

يا دولة البغيِ بيضي واصفِري طرباً

الكلّ لاهٍ وبعضُ الكلِّ يرتعِبُ

**

العَلقميُّ أباحَ العرضَ مُنتشِياً

والفارسيُّ على الأنقاضِ يَسْتَلِبُ

**

اضْرِب كما شئت هولاكو وعُد بَطِراً

فأنت وحدكَ في الميدان تَنتهِبُ

**

في مجلس الأمن لا خوفٌ يُؤرِّقَكُم

افْعلْ كما شِئْتَ و(الفيتو ) لهُ الغَلَبُ

**

يا شامَنا جاءَ كسرى في عمامَتِهِ

رقطاءُ يسكنُ في أنيابِها العَطَبُ

**

يا شامُ يا مكْمَنَ الأمجادِ بي ألمٌ

فَهلْ أُلامُ على حبٍّ هو السَّببُ

**

إن ضعتِ يا شامُ منَّا ضاعَ أجمعُنا

أو عدتِ شامخةً عزَّتْ بكِ العربُ

العلم
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1 تعليق

  • محمد اسموني
    20 ديسمبر 2016, 23:25

    غزة ، كم ناحت ، و قبلها القدس
    صاحت كبدا ، لا ، لاضاع النسب
    ……..
    بفداد تجافت قلوب من بها عز ،
    يوما و العز لها ، بات يغتصبب
    …….
    عدنان في الشام كلها ، لا فرق
    في العراق من آل البيت نسب
    ………
    من بنى للعرب حضارة ، صنعاء
    حضرموت ،عدن ،و كذا مأرب
    …………..
    تنهار معالمها ، و القتل فيها يزيد
    كيف لانبكيها و أختها ، فوا عجب !
    ………….
    أم لطيب بلد دون سواها يطيب
    ذكر المناقب ، أم متيم بها حبيب؟
    ………….
    شهباء ، ما ماتت ، و هي تتمنع
    تسقي المنايا ،ضرعا لا ينضب
    …………..
    واحد عزاءنا فينا ، كلنا مصاب
    عزا و كرامة و أخا لا يستجيب
    ………….
    عجل اللهم بفرج و أنت اللطيف
    رحماك رب ، لا إلى سواك أنيب

    …………………………
    ابن الحرة ـ محمد اسموني ـ أبي الجعد
    الثلاثاء ليلة الأربعاء 21 دسمبر 2016
    لست بشاعر ، و ما جادت به القريحة غيض من فيض المشاعر بعد قراءة قصيدة (( من وحي ما يقع من انتهاكات في مدينة حلب السورية هولاكو يغزو حلب ))

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