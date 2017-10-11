قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية

العلم: الرباط

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، يوم الاثنين، قرضا بقيمة 80 مليون اورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء.

وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده بالرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية السيد جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”.