قرار سيؤثر على تعامل الرباط مع ثغريه المحتلين: مدريد تعلق نظام الحكم الذاتي بسبتة ومليلية المحتلتين

العلم: الرباط

في خطوة ستثير حتما ردة فعل بالرباط التي تعتبر الثغرين المحتلين أراضي مغربية وجب استرجاعهما سلميا. عمدت اسبانيا الى تعليق نظام الحكم الذاتي بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

فقد فعل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومنها مدينتي سبتة ومليلية السليبتين.

وتسمح هذه المادة من الدستور للحكومة، بالسيطرة على “إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى” وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط “لإعادة النظام الدستوري”.

وباتت حكومة مدريد منذ يوم السبت تدير دواليب الحكم في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والمتمتعتين بحكم ذاتي وذلك بسبب تطورات ملف انفصال كاتلونيا.

وتعتمد إسبانيا نظاما لا مركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1977 الأقاليم الـ17 في البلاد وخارجها والمعروفة بـ”المناطق المستقلة” سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.