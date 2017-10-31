قتلى وجرحى بحادث دهس في منهاتن بنيويورك

أفادت تقارير صحفية أميركية أن ما لا يقل عن 6 أشخاص قد قتلوا بينما أصيب 15 في دهس شاحنة لمشاة في نيويورك.

وأكدت الشرطة مقتل عدة أشخاص، ووقوع العديد من المصابين بعد قيادة سيارة على مسار الدراجات بالقرب من موقع مركز التجارة العالمي، ولم تستبعد فرضية العمل الإرهابي.

وذكرت شرطة مدينة نيويورك إنها تحقق في تقارير إطلاق نار في مانهاتن وقع بعد ظهر اليوم، وتم احتجاز شخص واحد.

وحسب “رويترز” أوضح أحمد ناصر، المتحدث باسم الشرطة، أن الحادث وقع بالقرب من الطريق السريع الغربي.

وقال مسؤولون بالشرطة إن شرطة مدينة نيويورك تحقق في تقارير عن إطلاق نار وسيارة تصدم الناس في مانهاتن السفلي مساء اليوم الثلاثاء وإن شخصا اقتيد إلى الحبس.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في بيان اليوم الثلاثاء إنه اطلع على الوضع حول حادث إطلاق نار محتمل في مدينة نيويورك ويتوجه إلى مكان الحادث حيث قامت الشرطة باحتجاز شخص واحد.

وقال كومو فى رسالة على تويتر “لقد اطلعت على معلومات أولية حول الوضع في مانهاتن السفلى وإننى أتجه إلى مكان الحادث”.

وقد أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن أكثر من شخص لقى مصرعه وأصيب آخرون فى حادث اصطدام بسيارة على طريق للدراجات واحتمال إطلاق النار.

العلم الإلكترونية – روسيا اليوم