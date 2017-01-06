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قانون جديد في مدونة السير.. مخالفة وغرامة 700 درهم لكل من لم يجدد فحوصاته الطبية

قانون جديد في مدونة السير.. مخالفة وغرامة 700 درهم لكل من لم يجدد فحوصاته الطبية

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