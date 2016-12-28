قال إن الشيخ ‘‘فايسبوك أكبر داعم للإرهاب‘‘ .. الرميد يدعو لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

اتهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بكونهما أكبر الداعمين للإرهاب والتطرف، مشددا على ضرورة فرض الرقابة عليهما.

وقال مصطفى الرميد خلال مداخلته في ندوة حول “البعد الدولي لقضايا الإرهاب”، صباح اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر القانون بالشرق الأوسط 3 المنظم بمراكش، إن وسائل الاتصال الحديثة هي أكبر داعم للإرهاب.

وأضاف الرميد: إن ‘’الشيخ فايسبوك والشيخ تويتر أكبر الدعمين للإرهاب…نظرا لأن عناصر داعش أصبحت الآن تعيث فيها ونتشر فيها مضامينها المتطرفة من أجل التحريض على الإرهاب وقتل الأبرياء. ’’

وأشار الرميد إلى أن السؤال المطروح الآن هو هل هذه الوسائط الاجتماعية عصية عن المراقبة، مجيبا في نفس الوقت بأنه بالفعل قابلة للمراقبة، لكنه تساءل عن عدم قيام الدول التي تحتضن على هذه الوسائط على ضبطها وعلى مراقبتها وعلى تصفيتها من كل الخطابات المتطرفة والداعية إلى الإرهاب.

“لماذا لا تقوم الدول المشرفة على هذه المواقع بحجب حسابات وتدوينات الداعين إلى الإرهاب؟ هل إن هذه الوسائط الاجتماعية عصية على المراقبة؟ أقول لا، لماذا يتحفظ الغرب عن هذه الخطابات؟ هل عن عجز أم شيء ما”؟ يشيف اريمد.

وتابع الرميد بأن الشباب يجد في مضامين ما نعته بـ”الشيخ فيسبوك والشيخ تويتر”، ما “مجموعة من الخطط الداعية إلى الإرهاب والداعمة لقتل الأبرياء”.