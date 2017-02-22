قافلة طبية متخصصة في طب العيون لفائدة ساكنة عمالة مكناس

العلم الإلكترونية: متابعة

عرفت عمالة مكناس، من 14 إلى 19 فبراير 2017 قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون التي نظمتها مندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس وبتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية وبدعم من عمالة ومجلس وجماعة مكناس.

وخلال هذه الأيام قدمت القافلة ما يقارب 4100 خدمة صحية متخصصة في طب العيون، موزعة بين الفحص الطبي المتخصص الذي استفاد منه 2416 شخصا والعمليات الجراحية لعلاج المياه البيضاء التي بلغ عدد المستفيدين منها 512 مريضا.

بالموازاة مع الشق الجراحي للقافلة، عمل الفريق الطبي على الكشف عن المصابين بضعف البصر، حيث تم تعديل قصورهم البصري بنظارات طبية بلغ عدد المستفيدين منها ما يناهز1200 فردا.