في ملف الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية

قاضي التحقيق بابتدائية تمارة يودع 6 متهمين سجن سلا

الرباط: ع.ش

أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة 6 مغاربة من الشبكة الاجرامية المتورطة في الاتجار في الكوكايين، بالسجن المحلي بسلا مساء الخميس بعد الاستماع إليهم ابتدائيا، في حين أرجأ الاستماع إلى باقي المتهمين، الذين كان من المرتقب أن يستنطقهم يوم أمس الجمعة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد فكك هذه الشبكة في مستهل هذا الأسبوع بعد سنوات من تتبع خطواتها، انطلاقا من نقل شحنات الكوكايين الخام من أمريكا اللاتينية بحرا في اتجاه مناطق نائية بمناطقنا الجنوبية، قبل نقلها إلى عدة مدن عبر تقنيات دقيقة ومعقدة.

ويوجد من بين المتهمين أشخاص يحملون جنسيات متعددة، لتورطهم في نقل هذا النوع من المخدرات التي تقدر قيمتها الأولية كمادة خام بنحو مليارين و750 مليون دولار.

وحجزت خلال هذه العملية أيضا ثماني سيارات ومبالغ مالية 391520 أورو، و172620 درهم، إضافة إلى بندقيتي صيد وخراطيش وهواتف محمولة وأجهزة تعمل بالأقمار الاصطناعية، حسب ما تم الإعلان عنه رسميا.