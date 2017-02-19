قائد الوداد السابق ينتقل إلى الدوري الهولندي الممتاز

أنهى قائد الوداد الرياضي السابق، محمد برابح، عملية انتقاله صوب نادي نيك نيميجين الهولندي، بموجب عقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

وانضم محمد برابح إلى النادي المزاول في الدوري الهولندي الممتاز “الإيريديفيزي”، وذلك بعد اقتناع مدرب الفريق بإمكانياته العالية.

وقال عزيز الشافعي، وكيل أعمال اللاعب حسب ما ذركه موقع “البطولة”، إن عملية انتقال القائد السابق لنادي نهضة بركان قد تمت بنجاح، خاصة بعد اقتناع مُختلف فعاليات النادي الهولندي بإمكانياته.

ولعب عزيز الشافعي، وكيل أعمال اللاعب، دورا كبيرا في عملية انتقال اللاعب، الذي ابتعد عن الملاعب في الآونة الأخيرة بسبب انتهاء عقده مع نهضة بركان في الموسم الماضي.

وكان محمد برابح قريبا من الانضمام لمجموعة من الأندية في الدوري المغربي للمحترفين، لكن اختيارات مجموعة من المدربين ساهمت في عدم انهاء عملية الانتقال، قبل أن يتفطن مسؤولو الفريق الهولندي إلى إمكانياته وسارعوا في ضمه.

يُذكر أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يسمح لكل لاعب حر بالانتقال خارج فترة الانتقالات المُحددة من طرف “الفيفا”.